МОСКВА, 15 июл — Dow Jones. На этой неделе начинается сезон корпоративной отчетности за 2-й квартал, старт ему дадут крупнейшие американские банки.

В 4-м квартале 2018 года акции банков существенно подешевели, но с тех пор отыграли позиции. Первый на очереди банк, Citigroup, может похвастать ростом акций на 38%, тогда как индекс S&P 500 с начала года набрал 20%.

Акции Bank of America за прошедшую часть года подорожали на 20%, Goldman Sachs – на 28%, JPMorgan Chase – на 18%, Morgan Stanley – на 13%. Акции Wells Fargo повысились лишь на 3%. Банк по-прежнему не назначил постоянного генерального директора и вынужден считаться с введенными ФРС ограничениями на капитал.

Несмотря на впечатляющее восстановление акций, текущую обстановку трудно назвать благоприятной для банков. Федеральная резервная система США готовится смягчить политику, США и Китай не могут урегулировать торговые разногласия, опасения насчет замедления экономического роста не стихают. В число факторов, способных воспрепятствовать дальнейшему росту банковских акций, входят риск снижения выручки в инвестбанковских подразделениях и уже привычное сокращение дохода от торговых операций.

Вот что аналитики Уолл-стрит ждут от банков в наступающем сезоне отчетности.

Citigroup опубликует отчетность в понедельник, до начала американской торговой сессии. Пресс-конференция назначена на 14.00 по Гринвичу.

Консенсус-прогноз по выручке Citigroup составляет 18,5 млрд долларов, по прибыли – 1,81 доллара на акцию.

Банк получает значительную выручку за рубежом, прежде всего в Азии, поэтому некоторые инвесторы обеспокоены тем, что на его результатах скажутся торговые конфликты. Другие предполагают, что Citigroup, связанный со многими азиатскими экономиками, выиграет за счет того, что западные компании переносят бизнес из Китая в соседние страны. Акции Citigroup могут подняться, если банк убедит инвесторов в готовности достичь целевой доходности материального собственного капитала – предполагается, что в 2020 году она составит 13,5%. О влиянии этого показателя писал в мае аналитик Goldman Sachs Ричард Рамсден.

Goldman Sachs опубликует отчетность во вторник, до начала американской торговой сессии. Пресс-конференция назначена на 13.30 по Гринвичу.

Подготовленный FactSet усредненный прогноз по выручке Goldman Sachs составляет 8,9 млрд долларов, по прибыли – 4,99 доллара на акцию.

В прошлом году акции банка упали из-за скандала с фондом 1MDB. Такого удара по репутации банку не наносили со времен финансового кризиса. Сам Goldman Sachs неоднократно отрицал вину и заявлял, что сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами.

Именно с этим делом в первую очередь предстоит разобраться Дэвиду Соломону, недавно занявшему пост генерального директора. Вероятно, банк будет добиваться урегулирования претензий, но до тех пор неопределенность будет сказываться на курсе его акций. Между тем Goldman Sachs обещал повысить дивиденд.

Wells Fargo опубликует отчетность во вторник, до начала американской торговой сессии. Пресс-конференция назначена на 14.00 по Гринвичу.

Усредненный прогноз по выручке Wells Fargo составляет 20,8 млрд долларов, по прибыли – 1,17 доллара на акцию.

На банк по-прежнему распространяются ограничения, введенные ФРС после скандала с открытием фиктивных клиентских счетов. В марте в отставку неожиданно ушел генеральный директор Тим Слоун, с тех пор Wells Fargo остается без постоянного главного руководителя.

JPMorgan Chase опубликует отчетность во вторник, до начала американской торговой сессии. Пресс-конференция назначена на 12.30 по Гринвичу.

Усредненный прогноз по выручке JPMorgan Chase составляет 28,8 млрд долларов, по прибыли – 2,50 доллара на акцию.

Аналитики Barron's считают акции JPMorgan Chase недооцененными, учитывая его завидные запасы капитала,впечатляющую стабильность доходов и доминирование в некоторых секторах финансового рынка.

Bank of America опубликует отчетность в среду, до начала американской торговой сессии. Пресс-конференция назначена на 12.30 по Гринвичу.

Усредненный прогноз по выручке JPMorgan Chase составляет 23,1 млрд долларов, по прибыли – 71 цент на акцию.

Особое внимание инвесторы уделят программе сокращения расходов.

Morgan Stanley опубликует отчетность в четверг, до начала американской торговой сессии. Пресс-конференция назначена на 12.30 по Гринвичу.

Усредненный прогноз по выручке JPMorgan Chase составляет 10 млрд долларов, по прибыли – 1,14 доллара на акцию.

Ожидается, что Morgan Stanley, как и Goldman Sachs, повысит дивиденд.

— Автор Ben Walsh, ben.walsh@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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