МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. ФГУП "Росморпорт" рассчитывает на начало активной фазы акционирования в 2019 году, сообщил гендиректор предприятия Андрей Лаврищев.

"Мы надеемся приступить в этом году к активной фазе. Законопроект об акционировании предприятия прошел публичные обсуждения и направлен в министерство юстиции", — сообщил Лаврищев на брифинге.

Замгендиректора "Росморпорта" по экономике и финансам Яков Быков в свою очередь рассказал, что предполагается концепция акционирования "as is", то есть как сейчас: ФГУП представляет собой конгломерат видов деятельности — профильных и небольшой объём не очень профильных. В таком же виде и предполагается "перетекание" ФГУПа в АО, пояснил он.

Быков добавил, что Росморпорт идет по модели акционирования ФГУП "Почта России". "Мы в целом идём по модели "Почты России", которая в октябре этого года должна завершить свое акционирование и превратиться в полноценное АО. Механизмы акционирования схожие, поскольку есть особенности в плане оборотоспособности имущества. Успешный прецедент акционирования "Почты России", полагаю, окончательно включит "зеленый свет" и для завершения акционирования нашего предприятия", — добавил замглавы.

Лаврищев продолжил, что акционирование "Росморпорта" позволит существенным образом повысить эффективность деятельности менеджмента, расширить возможности по участию предприятия в развитии портовой инфраструктуры путем использования всего механизма возможного привлечения капитала.

"Акционирование "Росморпорта" позволит расширить доступный перечень механизмов финансирования, государственно-частного партнерства", — отметил глава ФГУП.