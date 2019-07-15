МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. ФГУП "Росморпорт" после акционирования не планирует привлекать иных участников в свой капитал, но в перспективе допускает такой вариант для дочерних обществ, сообщил замгендиректора по экономике и финансам предприятия Яков Быков.

Гендиректор предприятия Андрей Лаврищев сообщил, что ФГУП "Росморпорт" рассчитывает на начало активной фазы акционирования в 2019 году.

"Я исхожу из того, что 100% акций останется в собственности РФ. В дальнейшем, если мы придем к выводу о том, что отдельные виды бизнеса действительно надо будет реструктурировать, в том числе на базе дочерних обществ, возможно, это будет ретранслировано на уровень нашей дочерней организации, в отношении которой могут быть рассмотрены варианты вхождения иных участников", — ответил Быков на вопрос, не планирует ли "Росморпорт" IPO или private placement после акционирования.

Он подчеркнул, что Росморпорт рассматривает акционирование по модели "as is": посторонних участников ни в капитале "Росморпорта", ни в капитале дочерних структур на данный момент не предполагается.

"Давайте пройдем этап акционирования. В последующем, определяя стратегию развития акционерного общества, примем решение, насколько в принципе мы готовы и дальше вести в едином конгломерате весь тот объём видов деятельности, который есть у предприятия сейчас. Тогда, наверное, все-таки этот вопрос будет более актуальным", — отметил замглавы ФГУП.

ФГУП "Росморпорт" осуществляет деятельность в 65 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ, и является крупнейшим в России владельцем объектов прибрежно-портовой инфраструктуры.