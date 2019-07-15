МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. "Металлоинвест" получил проект меморандума о сотрудничестве по строительству порта Тамань и готовит предложения по его доработке, сообщили РИА Новости в "Металлоинвесте".

Проект соответствующего меморандума о намерениях, по словам собеседника РИА Новости, поступил в компанию по итогам совещания в Росморречфлоте, посвященного вопросам реализации проекта "Создание сухогрузного района морского порта Тамань".

"Предметом меморандума является сотрудничество "Росморпорта", КРУ, СУЭК, "Металлоинвеста" и РЖД в качестве стратегических инвесторов проекта по строительству порта Тамань. В настоящее время "Металлоинвест" изучает данный документ и готовит предложения по его доработке", — сообщили РИА Новости в компании.

Гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев ранее сообщил, что ФГУП направил "Кузбассразрезуглю", "Металлоинвесту", СУЭК, РЖД предложения по покупке доли в управляющей компании (УК) порта Тамань — "РМП-Тамань" — с инвестициями на первом этапе 81 миллиард рублей и ожидает ответа в начале этой недели. По его словам, первые три упомянутые инвестора могут получить по 22,5% в УК, РЖД — 10%, остальные 22,5% — останутся к "Росморпорта". Вложения, добавлял он, будут осуществляться на паритетной основе в зависимости от объема доли.