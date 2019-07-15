ВАШИНГТОН, 15 июл /ПРАЙМ/. Министр финансов США Стивен Мнучин уверен, что потолок госдолга страны будет поднят вовремя американским конгрессом и Соединенные Штаты не столкнутся с техническим дефолтом.

"Конечно, я ожидаю, что потолок долга будет понят вовремя. Поскольку обе партии, здесь нет какой-либо неопределенности в этом вопросе, едины в том, что нельзя допускать рисков по кредитам для правительства США", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме в понедельник.

В США достигнут установленный лимит на величину госдолга в 22 триллиона долларов, и этот лимит должен быть поднят конгрессом в ближайшее время. Ранее вашингтонский Центр двухпартийной политики США в своем докладе не исключил, что США могут столкнуться с дефолтом уже в первой половине сентября.

В докладе отмечается, что федеральные доходы за 2019 финансовый год были довольно низкими, их рост составил менее 3%. Согласно докладу, более низкие, чем ожидалось, сборы налогов с предприятий, по-видимому, связаны с их сокращением в 2017 году. Несмотря на это, аналитики полагают, что наиболее вероятным временем наступления дефолта остается начало октября.

В начале 2019 года телеканал CNN со ссылкой на данные министерства финансов США сообщал, что государственный долг США вырос более чем на два триллиона долларов за время президентства Дональда Трампа и достиг 21,974 триллиона долларов. По информации бюджетного управления конгресса (CBO), госдолг США составил 78% ВВП в 2018 году, что является самым высоким показателем с 1950 года. Отмечается, что дефицит бюджета увеличился с 3,5% ВВП в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году. По данным телеканала, в случае отсутствия эффективных действий в 2028 году госдолг может составить 96% ВВП.