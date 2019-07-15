МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Вывод о том, что причиной массовой гибели пчел в регионах России является исключительно бесконтрольное применение пестицидов, представляется однобоким и преждевременным, заявили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития.

Летом 2019 года в различных регионах РФ зафиксирована массовая гибель пчел. В минувшую пятницу пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что ведомство связывает массовую гибель пчел с бесконтрольным использованием пестицидов. Она также указывала, что полномочия Россельхознадзора по надзору в сфере производства и применения пестицидов и агрохимикатов были практически в полном объеме изъяты в 2011 году, а инициатором этого выступило Минэкономразвития, которое сейчас должно взять ответственность за массовую гибель пчел.

"Вывод о том, что причина гибели пчел кроется исключительно в бесконтрольном использовании пестицидов, представляется однобоким и преждевременным", — сказали в свою очередь в МЭР.

"По вопросу якобы "полного изъятия" у Россельхознадзора полномочий по контролю и надзору в области пестицидов — изменениями в 109-ФЗ (закон о безопасном обращении с агрохимикатами — ред.) было предусмотрено, что государственный надзор и контроль за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами осуществляется уполномоченными ведомствами согласно компетенции этих ведомств при осуществлении санитарно-эпидемиологического, экологического, ветеринарного надзора", — добавили в министерстве.

Таким образом, отметили в МЭР, обязанность по контролю с 2011 года не исчезла, а была распределена между несколькими ведомствами, в том числе и Россельхознадзором. В свою очередь, добавили в пресс-службе, анализ законодательства показывает, что причина озвученных Россельхознадзором проблем с обращением агрохимикатов обусловлена не отсутствием у ведомства необходимых полномочий, а отсутствием необходимого урегулирования вопросов применения веществ.

"Ключевой вопрос, на взгляд Минэкономразвития,… это те обязательные требования, контроль за которыми должен осуществляться. … Для защиты пчеловодства от негативного воздействия пестицидов, в первую очередь необходима координирующая и организационная работа, позволяющая собрать информацию с предприятий, применяющих пестициды, и передать ее пчеловодам", — сказали в МЭР.

"Представляется, что в рамках "регуляторной гильотины" регулирование в сфере применения пестицидов должно приобрести современный характер, в том числе учитывать наличие… информационных средств для сбора информации о применении пестицидов и доведения ее до пчеловодов", — заключили в министерстве.