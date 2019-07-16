МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник совершит рабочую поездку в Тулу, где посетит завод "Тула-Сталь" и встретится с экспертами в области развития городской среды, сообщает пресс-служба кабмина.

"Шестнадцатого июля Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в Тулу, где проведет встречу с экспертами в области развития городской среды, а также посетит металлургический завод "Тула-Сталь", — говорится в сообщении.

В мероприятиях примут участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и министр культуры Владимир Мединский.

ООО "Тулачермет-Сталь" ("Тула-Сталь") создано в сентябре 2013 года для реализации проекта строительства литейно-прокатного комплекса (ЛПК) на производственной площадке ПАО "Тулачермет". Строительство ЛПК включено в стратегию развития металлургии России на период до 2030 года.

Отмечается, что мощности предприятия позволяют ежегодно производить 1,5-1,8 миллиона тонн в год сортового проката как из рядовых марок стали, так и из сталей для машиностроения. Предприятие ориентировано на замещение импорта по многим товарным позициям, например, катанке для производства металлокорда для автомобильных шин. Основные потребители завода – строительный комплекс, машиностроение и метизное производство.