МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Число вакансий в банковской сфере в России по итогам первого полугодия 2019 года снизилось на 10%, активнее всего работодатели искали персонал в сфере транспорта и логистики, показало исследование сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В целом число вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 9%. Лидером в этой области стала сфера транспорта и логистики (+28%). В основном значительный рост обеспечивал пул вакансий, адресованный водителям в службы такси-агрегаторов и службы доставки компаний интернет-торговли. На втором месте — сфера производства (+17%). На третьем — сфера управления персоналом (+16%).

"Отрицательная динамика числа вакансий в указанном периоде отмечалась только в банковской сфере (минус 10%). Одним из факторов падения стало внедрение автоматизированных инструментов ведения бизнеса, замещающих работу менеджеров, юристов, работников финансовых подразделений", – отмечается в исследовании.

Годовой рост числа активных соискателей на российском рынке труда составил 12%. "В целом ситуация на рынке труда в рассматриваемом периоде может считаться достаточно стабильной. Наиболее активны были соискатели из сферы медицины и фармацевтики — плюс 23% резюме. Также наибольший рост количества резюме наблюдался в сферах транспорта и логистики (+19%), продаж (+16%), управления персоналом и маркетинга — по 15% в каждой из сфер", — отметили в Rabota.ru.

Зарплатные предложения для новых сотрудников в среднем по рынку труда выросли на 7,5%. Наиболее высокие темпы в годовом разрезе традиционно демонстрирует сфера информационных технологий (+10,3%). Значительный рост зарплат (+9,2%) показала сфера управление персоналом, что говорит о всё большей значимости HR в бизнес-процессах российских компаний.

В Москве самыми высокооплачиваемыми специалистами по итогам первого полугодия 2019 года стали работники IT-сферы со средними зарплатными предложениями 90,8 тысячи рублей. На втором месте расположились представители сферы транспорта и логистики — работодатели в среднем предлагают 74 тысячи рублей. На третьем месте сфера производства — 69,6 тысячи рублей.