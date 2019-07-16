ПЕКИН, 16 июл /ПРАЙМ/. Более 7,42 миллиона жителей китайской юго-западной провинции Юньнань во втором квартале 2019 года оказались в зоне стихийных бедствий, заявил на пресс-конференции представитель управления по чрезвычайным ситуациям провинции Сяо Лимин.

"Редкие дожди и высокие температуры стали причиной засухи, которая наблюдалась в провинции с конца марта этого года. Пик засухи пришелся на 21 мая, когда она была зарегистрирована на большей части территории провинции, а именно на 66%. Согласно статистическим данным, во втором квартале этого года в зоне бедствия из-за засухи оказались 6,9 миллиона человек в 16 городах и 95 уездах, прямой экономический ущерб составил 6,5 миллиарда юаней (965 миллионов долларов)", — сообщил Сяо Лимин на пресс-конференции, запись которой распространена в интернете.

Он добавил, что в этом году наступление сезона дождей в провинции задержалось на 29 дней, что стало историческим рекордом.

По его словам, во втором квартале этого года в провинции чаще всего случались засухи, наводнения, бедствия геологического характера, при этом иногда также были землетрясения и град.

"В зоне бедствия в результате разного рода природных катаклизмов в указанный период времени оказались 7,42 миллиона жителей из 16 городов и 103 уездов, прямой экономический ущерб составил 7,18 миллиарда юаней (1,05 миллиарда долларов)", — сообщил Сяо Лимин, добавив, что в период с 22 июня по 10 июля в провинции четыре раза были зафиксированы случаи, когда сильная засуха резко сменялась наводнениями.

"В результате наводнений и геологических катастроф во втором квартале этого года в зоне бедствий в провинции оказались 112,2 тысячи человек в 10 городах и 21 уезде, семь человек погибли, 4,8 тысячи человек были эвакуированы в безопасные места. Прямой экономический ущерб составил 244 миллиона юаней (3,5 миллиона долларов)", — указал он.