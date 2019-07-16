МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первого полугодия 2019 года увеличила производство стали по сравнению с годом ранее на 0,4% — до 6,198 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Выпуск чугуна за отчетный период в годовом выражении вырос на 3,6% — до 4,849 миллиона тонн.

Во втором квартале выпуск стали относительно предыдущего квартала снизился на 0,5%, до 3,091 миллиона тонн, чугуна — увеличился на 2,3%, до 2,452 миллиона тонн.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. В 2018 году группа снизила производство стали на 1,5% — до 12,66 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (84,26% акций), в свободном обращении находится 15,7%.