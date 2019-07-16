МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в марте-мае составила 3,8%, сохранившись на уровне февраля-апреля, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. Таким образом, показатель сохраняется на минимальном значении с октября-декабря 1974 года.

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 4,2%.

Число безработных в стране в марте-мае составило 1,292 миллиона человек, сократившись на 51 тысячу по сравнению с декабрем 2018 года — февралем 2019 года и на 116 тысяч по сравнению с аналогичным периодом год назад. Количество занятых британцев старше 16 лет за март-май увеличилось в годовом выражении на 354 тысячи и составило 32,75 миллиона человек, или 76% трудоспособного населения.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране без учета бонусов в годовом выражении выросла на 3,6%, а с учетом бонусов — на 3,4%.