МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июне в месячном выражении вырос на 0,4%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что объем розничных продаж за отчетный месяц вырос к предыдущему месяцу на 0,1%.

Показатель мая был пересмотрен до роста на 0,4% в месячном выражении с увеличения на 0,5%, о чем сообщалось месяцем ранее.

Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в июне вырос на 0,4% по сравнению с маем.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.