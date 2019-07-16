МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в июне снизились на 0,6% после роста на 1,8% в мае, в годовом выражении рост составил 4,1%, сообщает Росстат.

При этом с начала года рост цен промпроизводителей составил 0,6%.

В добыче полезных ископаемых цены за месяц снизились на 1,7%, в обработке — не изменились, в обеспечении электроэнергией, газом, паром и кондиционировании — сократились на 1%.

В июне 2019 года снижение цен в добыче природного газа и газового конденсата составило 7,7%, соли – 7,2%. При этом цены на янтарь и природные необработанные алмазы увеличились на 21,4% и 10,9% соответственно.

Вместе с тем в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 3,9% стали дороже прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей, на 2,7% – прочие автотранспортные средства специального назначения, не включенные в другие группировки. В производстве прочей неметаллической минеральной продукции на 4,7% подорожало стекловолокно, на 2,3% – кирпич, черепица и прочие строительные изделия из обожженной глины.

Цены производителей промышленных товаров в России за 2018 год, по данным Росстата, выросли на 11,7% по сравнению с предыдущим годом.