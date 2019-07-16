МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Рост промпроизводства в РФ в июне ускорился до 3,3% с майских 0,9%, по итогам первого полугодия составил 2,6% против 3% за соответствующий период прошлого года, сообщил Росстат.

В месячном выражении рост промпроизводства в июне составил 2,3%, а с исключением сезонного и календарного факторов — 1,1%. До этого, в мае, в годовом выражении был зафиксирован рост промпроизводства в 0,9%, что оказалось минимальным показателем с декабря 2017 года, когда был зафиксирован спад промпроизводства.

Самый большой рост промпроизводства в годовом выражении за отчетный месяц был зафиксирован в обрабатывающих производствах — 3,4%, в добыче полезных ископаемых был зафиксирован рост в 2,3%. Рост промпроизводства в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха составил 2,5%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений был зафикисирован спад на 1,8%.

Как поясняет ведомство, драйверами роста промпроизводства по итогам полугодия стали не только добывающие производства – добыча металлических руд, газа и сырой нефти, но также фармацевтика, металлургия и нефтехимия.

"В первом полугодии 2019 года был выполнен ряд крупных заказов, связанных с изготовлением электрического оборудования и сложных электронных приборов, включая компьютеры и оптические носители, автомобильной и дорожно-строительной техники, ремонтом и монтажом машин и оборудования, обработкой древесины. В связи с окончанием ремонтных работ на ряде объектов энергетики в первой половине 2019 года также зафиксирован рост генерации и распределения электроэнергии", — говорится в сообщении.

Рост промышленного производства в РФ по итогам 2018 года ускорился до 2,9% с 2,1% годом ранее, но оказался чуть ниже прогноза Минэкономразвития в 3%.