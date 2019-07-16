МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 17 июля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 25,322 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит выпуск ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме 20 миллиардов рублей и ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 года в объеме 5,322 миллиарда рублей по номинальной стоимости.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 10 июля, Минфин разместил ОФЗ серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 15,648 миллиарда рублей при объеме предложения в 20 миллиардов рублей.

В целом в третьем квартале Минфин России планирует предложить на аукционах ОФЗ на 300 миллиардов рублей.