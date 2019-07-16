МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июне сохранился на уровне мая, следует из сообщения ФРС США.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали роста показателя на 0,1%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей в США в июне снизилась до 77,9% с уровня мая в 78,1%. Показатель находится на 1,9 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Индикатор также оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 78,2%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.