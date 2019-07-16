МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Алроса" и национальная алмазодобывающая компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) подписали соглашение о создании совместного предприятия по разработке алмазных месторождений на территории страны, сообщает "Алроса".

Заместитель гендиректора "Алросы" Владимир Марченко в июне сообщал РИА Новости о планах компании создать СП. Он напомнил, что недавно "Алроса" открыла в Зимбабве своё представительство, а её специалисты уже работают на территории страны более трёх месяцев, изучают объекты, архивы геологических данных. При этом власти Зимбабве со своей стороны оказывают значительную поддержку.

"По условиям соглашения "Алроса" получает контрольный пакет в размере 70% на разработку greenfield проектов, зимбабвийская сторона – 30%. В первую очередь, СП будет заниматься геологоразведкой greenfield месторождений. Последующие цели сотрудничества – добыча и самостоятельная продажа алмазного сырья на внешних рынках", — говорится в сообщении.

Новое совместное предприятие сможет работать не только в пределах тех лицензий, которые уже есть у ZCDC на сегодняшний день, а на всей территории страны. В случае открытия новой перспективной площади, компания будет напрямую обращаться в министерство шахт и развития горнорудной промышленности Зимбабве с просьбой оформить лицензию на данный участок.

В декабре 2018 года "Алроса" учредила в Зимбабве дочернюю компанию Alrosa (Zimbabwe) Limited для реализации проектов по разведке, поиску и добыче полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий.