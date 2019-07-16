МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Резкое ускорение роста промышленного производства в России в июне в годовом выражении было обусловлено улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях, говорится в комментарии Минэкономразвития.

Рост промпроизводства в РФ в июне ускорился до 3,3% с майских 0,9%, по итогам первого полугодия составил 2,6% против 3% за соответствующий период прошлого года, сообщил Росстат. В мае в годовом выражении промпроизводство выросло на 0,9%, что оказалось минимальным показателем с декабря 2017 года, когда был зафиксирован спад показателя.

"В целом за второй квартал 2019 года темп роста выпуска в промышленности увеличился до 3% в годовом выражении (в первом квартале 2019 года – на 2,1% год к году) и вернулся на уровни, наблюдавшиеся в течение 2018 года. Ускорение роста промышленного производства в июне было обусловлено улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях", — говорится в сообщении министерства.

Как отмечается в документе, темп роста обрабатывающей промышленности в июне составил 3,4% год к году после падения на 1% в годовом выражении в мае. "Негативное действие календарного фактора на динамику обрабатывающих отраслей сохранилось, однако было менее выраженным, чем месяцем ранее (в июне и мае было соответственно на 1 и 2 рабочих дня меньше, чем в аналогичные месяцы 2018 года). Наиболее существенное улучшение годовой динамики в июне показали виды промышленной продукции, относящиеся к машиностроительной отрасли", — следует из комментария Минэкономразвития.

При этом рост добычи полезных ископаемых демонстрирует замедление четвертый месяц подряд (в июне – до 2,3% год к году после 2,8% в годовом выражении месяцем ранее). На динамику добычи нефти оказывает сдерживающее воздействие выполнение Россией условий соглашения ОПЕК+, которое в начале июля было продлено на 9 месяцев, отмечают в министерстве. "Снижение годовых темпов роста в июне наблюдалось и в добыче естественного природного газа (по данным Росстата, до 0,5% год к году после 4,6% в годовом выражении в мае). Вместе с тем производство сжиженного природного газа продолжает демонстрировать двузначные годовые темпы роста (58,2% год к году в июне после 65% год к году в январе–мае)", — указывают в министерстве.