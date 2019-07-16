ВАШИНГТОН, 16 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки резко раскритиковали во вторник решение Всемирной торговой организации (ВТО), которая заняла сторону Китая в вопросе компенсационных пошлин, введенных США в отношении ряда китайских товаров.

"Решение ВТО подрывает правила ВТО, делая их менее эффективными в части противодействия китайским субсидиям для госпредприятий, которые вредят американскому бизнесу и рабочим и наносят ущерб свободному функционированию рынка по всему миру", — говорится в заявлении торгпреда США Роберта Лайтхайзера, опубликованном на его официальном сайте.

В заявлении добавляется, что власти США продолжат принимать шаги, чтобы сделать все возможное для защиты американского бизнеса.

Китай обратился в ВТО в 2012 году с просьбой разобраться в оправданности введения заградительных пошлин США на китайские товары стоимостью 7,3 миллиарда долларов. Речь шла о пошлинах на солнечные панели и металлургическую продукцию. Ряд СМИ со ссылкой на источники в ВТО заявил, что апелляция во вторник поддержала выводы третейской группы, опубликовавшей свои выводы еще в марте 2018 года. Там была поддержана позиция Китая, что пошлины были введены в противоречии принципам ВТО.

Позднее данные источников официально подтвердили сами США.