КИЕВ, 16 июл /ПРАЙМ/. Хозяйственный суд Киева просит Фонд гарантирования вкладов физлиц Украины предоставить доказательства наличия нулевого или отрицательного капитала Приватбанка в момент его национализации, говорится в решении суда.

Он рассматривает иск Triantal Investments Ltd (по данным НБУ, подконтрольна экс-совладельцу банка, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому) к восьми ответчикам, в том числе Минфину Украины, НБУ и Фонду гарантирования вкладов физлиц о признании недействительным договора купли-продажи акций Приватбанка от 21 декабря 2016 года.

"Истцы утверждают, что заключение оспариваемого договора было осуществлено с грубым нарушением процедуры выведения банка с рынка с участием государства, а именно без проведения формирования резервов и обмена обязательств на акции дополнительной эмиссии ПАО КБ "Приватбанк" соответственно в отсутствие отрицательного или нулевого значения капитала ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего произошло принудительное изъятие и принудительное лишение права собственности истцов", — говорится в материалах дела.

Суд попросил Фонд гарантирования вкладов физлиц предоставить доказательства до 16 июля.

Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.

Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского. Регулятор обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка.