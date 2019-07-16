МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Банк России не будет ограничивать ставки на эквайринг в РФ, потому что участники рынка сумеют найти компромисс, полагает управляющий директор рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) Станислав Волков.

Во вторник комитет ГД по финрынку рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект, который, в том числе, предоставляет совету директоров Банка России определять максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за переводы с использованием платежных карт.

"Возможное появление у Банка России права ограничить стоимость эквайринга — очень сильный аргумент при переговорах с платежными системами и банками (о регулировании эквайрингового бизнеса – ред.)", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

По его мнению, возврат к обсуждению такой меры говорит о том, что эти переговоры идут не столь успешно, как ожидали в ЦБ РФ.

"Я ожидаю, что компромиссное решение все же будет найдено, и подобные ограничения вводиться не будут", — подчеркнул эксперт.

Президент РФ Владимир Путин в феврале раскритиковал высокие комиссии за эквайринг, назвав их "квазиналогом", что активизировало обсуждение этой темы. В марте прошло несколько совещаний с участием банков, платежных систем и ритейлеров. По их итогам Банк России направил в правительство согласованные предложения участников рынка о снижении комиссий за эквайринг в отношении "социально значимых" товаров и услуг (образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, аптек), а также крупных покупок (автомобилей и недвижимости).