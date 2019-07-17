ВАШИНГТОН, 16 июл /ПРАЙМ/. Россия в мае снизила вложения в государственные ценные бумаги США почти на 760 миллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Вложения России сократились с 12,1 миллиарда до 12,024 миллиарда долларов, из них 5,250 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги и 6,774 — на краткосрочные. Это минимум за 12 лет с мая 2007 года, когда речь шла о 11,8 миллиарда.

С апреля 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги, при этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в казначейские бумаги США. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать вложения в гособлигации США.

Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в мае оставался Китай, объем вложений которого составляет 1,11 триллиона долларов (сократил на 3 миллиарда), за ним следует Япония с 1,01 триллиона долларов (сокращение по сравнению с апрелем на 5 миллиардов).

На третьем месте с большим отрывом Великобритания с 323 миллиарда долларов. Причем, Британия поднялась на третью строку, выкупив гособлигаций США на 23 миллиарда долларов и обогнав Бразилию, которая незначительно сократила свои вложения в мае (на 1 миллиард — до 305,7 миллиарда). Ирландия замыкает пятерку держателей американского госдолга – 270 миллиардов долларов в гособлигациях американского минфина.

Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.