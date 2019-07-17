МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Проводить летний отпуск на пляже или совмещать такое времяпрепровождение с экскурсионными путешествиями предпочитают 61% российских путешественников, сообщили РИА Новости в туристическом сервисе "Связной Трэвел".

Исследование на тему того, каким образом собираются проводить или уже провели свое летнее путешествие россияне, организовывалось компанией среди 10 тысяч человек с 2 по 5 июля 2019 года на сайте "Связной Трэвел" и в социальных сетях среди мужчин и женщин разного возраста.

"Согласно ответам респондентов, большая часть – 39% – любят совмещать приятное с полезным, сочетая экскурсионные прогулки и море с пляжем. Примерно 22% … предпочитают летом исключительно пляжный отдых", — отметили аналитики.

Еще 16% потенциальных отдыхающих в путешествии планируют активное времяпрепровождение: обзор достопримечательностей, экскурсии, походы и даже покорение горных вершин.

"Далее следуют 15% участников опроса, которые мечтают отдохнуть от мирской суеты, лежа в отеле за просмотром новых сериалов. Оставшиеся 8% респондентов предложили свои варианты, среди которых: сплав по горной реке, посещение родственников, живущих в других городах и странах, духовные практики и другое", — подвели итог эксперты.

Директор "Связной Трэвел" Андрей Осинцев отметил, что индустрия туризма сейчас достаточно развита, чтобы угодить каждому. "При этом, отдохнуть как спокойно, так и активно, можно за вполне разумные деньги, особенно если подойти к вопросу выбора места ответственно и заранее. В большинстве своем наши клиенты предпочитают летом путешествовать на юг России, в Крым и теплые страны, но случаются и исключения в виде редких или даже экзотических направлений", – сказал он.