МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Японии в иностранной и национальной валютах на уровне "А", прогноз по рейтингу — стабильный, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг Японии балансирует между сильными сторонами этой развитой экономики с высокими стандартами управления и сильными государственными институтами с одной стороны, и слабыми среднесрочными перспективами роста и высоким госдолгом – с другой, отмечает Fitch. Внешняя устойчивость экономики дополнительно поддерживается статусом иены, которая традиционно воспринимается инвесторами как надежный актив.

Агентство отмечает, что высокий уровень резервов Японии обеспечивает сопротивляемость экономики страны к внешним потрясениям. При этом общий госдолг Японии, составляющий около 230% ее ВВП, является самым высоким среди государств, оцениваемых Fitch, что ограничивает рейтинг.

Fitch предупреждает, что финансовая устойчивость экономики страны может быть подорвана без эффективной политики, направленной на ускорение роста и решение проблемы госдолга. Старение населения и сокращение рабочей силы усугубляют эту проблему. Кроме того, дальнейшая эскалация напряженности в мировой торговле может представлять значительный риск для Японии. Усилило геополитическую напряженность и недавнее введение Японией экспортных ограничений для Южной Кореи.

По оценке агентства, рост ВВП Японии составит 0,8% в 2019 году, несмотря на неожиданно высокий показатель в 2,1% в первом квартале. "Ожидается, что рост ВВП в оставшуюся часть года и в начале 2020 года замедлится из-за ослабления экспорта и промышленного производства", — говорится в релизе. Кроме того, Fitch прогнозирует ускорение инфляции до 1,5% к концу года вслед за запланированным повышением потребительского налога в Японии. При этом агентство ожидает замедления инфляции до 0,8% к концу 2020 года.

Агентство может повысить рейтинги Японии в случае успешной бюджетной консолидации, которая снизит соотношение госдолга к ВВП. Также позитивное влияние на рейтинги может оказать устойчивый рост реального ВВП и уровня инфляции.