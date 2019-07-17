МОСКВА, 17 июл — Dow Jones. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил растущее воздействие мировых событий на денежно-кредитную политику. Это означает, что замедление роста экономики в других странах может создать условия для понижения процентных ставок в США, несмотря на сильный рынок труда и растущие расходы потребителей.

Выступая в Париже во вторник, Пауэлл говорил о том, что финансовый кризис 2008 года изменил поведение центральных банков, поставив перед ними проблемы, сильно отличающиеся от тех, с которыми они сталкивались в предыдущие десятилетия.

Эти проблемы потребуют от руководителей центральных банков чаще информировать людей о том, что они делают и почему, а также уделять больше внимания международному измерению принимаемых на национальном уровне решений, сказал Пауэлл.

По его словам, кризис и последовавшие за ним события показали, что "изменения в экономике США влияют на весь остальной мир", но обратное воздействие также имеет место.

Выполнение внутренних задач "требует от нас понимания и предвосхищения воздействия таких взаимосвязей и включения их в процесс принятия нами решений по денежно-кредитной политике", сказал Пауэлл.

По его мнению, если раньше центральные банки больше беспокоились из-за слишком высокой инфляции, теперь им трудно усиливать ценовое давление, особенно когда низкие процентные ставки оставляют меньше пространства для стимулирования роста экономики в период спада.

Выступая на прошлой неделе в Конгрессе, Пауэлл сигнализировал, что центральный банк готов понизить процентные ставки в июле, чтобы защитить экономику США от рисков замедления роста мировой экономики и неопределенностей в торговой политике. В своем выступлении во вторник он в основном повторил сделанные в конгрессе заявления.

На заседании в июне большинство руководителей ФРС сочло, что усиление неопределенности и слабость инфляции подкрепляют аргументы в пользу некоторого смягчения денежно-кредитной политики, сказал Пауэлл во вторник, добавив, что руководители центрального банка "примут необходимые меры для поддержания роста" экономики.

С 2015 по 2018 год руководители ФРС уменьшали стимулирование, повышая ставки и сокращая портфель активов центрального банка, которые приобретались для поддержки роста экономики после кризиса. Этот процесс назывался нормализацией денежно-кредитной политики. Во вторник Пауэлл подчеркнул, что возвращение к более нормальной политике имеет пределы.

По его словам, долгосрочные факторы, которые обусловили более низкие уровни процентных ставок, инфляции и роста экономики, видимо, сохранились, что создает для центральных банков, привыкших полагаться на понижение ставок в периоды спада, новые проблемы

"Тренды инфляции, производительности и процентных ставок начали снижаться задолго до кризиса, — сказал Пауэлл. – Но руководители центральных банков в то время считали угрозу высокой инфляции непосредственной, так как только что с трудом победили ее".

В то же время риск того, что процентные ставки опустятся до близких к нулю уровней и останутся там, везде, кроме Японии, был в основном теоретическим, добавил он.

Теперь, когда после финансового кризиса прошло более десяти лет, перед центральными банками стоят "совершенно другие" проблемы, возникшие в результате низких уровней процентных ставок, инфляции и роста экономики, сказал Пауэлл.

То, что центральные банки не смогут существенно понизить процентные ставки, чтобы симулировать рост экономики в период спада, потребует более значительного применения других инструментов, таких как программы покупки облигаций или более активное информирование о дальнейшей динамике денежно-кредитной политики, сказал Пауэлл.

В результате коммуникационная работа центральных банков будет более важной и более сложной, чем была до финансового кризиса 2008 года.

"Прошли те времена, когда председатель ФРС мог пошутить так, как мой предшественник Алан Гринспен, сказав, что если вам стало все совершенно ясно, то вы, должно быть, неправильно меня поняли", — сказал Пауэлл. По его словам, центральным банкам следует говорить с населением и с инвесторами не так, как это делалось в прошлом.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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