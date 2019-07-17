МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год – на этот раз до 1,2%, при этом прогноз на 2020 год повышен до 1,9%, говорится в обзоре фонда.

В январе МВФ понизил прогнозы по росту экономики РФ на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта – до 1,6% и 1,7% соответственно. В мае глава миссии МВФ в России Джеймс Роаф говорил, что МВФ в течение одного-двух месяцев представит уточненный прогноз по ВВП РФ.

"Рост прогнозируется на уровне 1,2% в 2019 году, что отражает слабую оценку за первый квартал, более низкие цены на нефть и влияние более высокой ставки НДС на частное потребление. В то же время поддержку росту ВВП должно оказать увеличение расходов государственного сектора в контексте национальных проектов, объявленных в 2018 году. Уровень инфляции начал падать и, как ожидается, он вернется к целевому уровню в 4% к началу 2020 года", — пишет МВФ.

Фонд отмечает, что экономика России продолжает умеренно расти, учитывая рациональную макроэкономическую политику, а также структурные ограничения и влияние санкций. По оценкам фонда, ВВП РФ вырос на 2,3% в 2018 году при поддержке со стороны экспорта и потребления. Также был отмечен умеренный рост инвестиций по сравнению с предыдущим годом. "После достижения исторических минимумов в начале 2018 года инфляция ускорилась во второй половине года", — отмечает также МВФ.