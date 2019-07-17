МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в июне в годовом выражении осталась на уровне мая в 2%, как и ожидалось, в месячном выражении показатель оказался на нулевом уровне, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранение показателя в месячном выражении на уровне мая в 0,3%.