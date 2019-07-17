МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по окончательной оценке, ускорилась до 1,3% с майского уровня в 1,2%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали значение показателя на уровне предварительной оценки — 1,2% в годовом исчислении.

Годовая инфляция в Евросоюзе в июне составила 1,6%, как и в мае.

Годом ранее, в июне 2018 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 2%, а в ЕС в целом 2,1%.

Самый высокий показатель годовой инфляции в отчетном месяце был зафиксирован в Румынии (3,9%), Венгрии (3,4%) и Латвии (3,1%), самый низкий продемонстрировали Греция (0,2%), Кипр (0,3%), Дания и Хорватия (по 0,5%).