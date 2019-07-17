МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 10,193 миллиарда рублей при спросе в 26,859 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 102,6991% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,41% годовых. Средневзвешенная цена составила 102,7343% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,41% годовых.

Во вторник Минфин России сообщил, что на аукционе 17 июля предложит облигации федерального займа двух выпусков — ОФЗ 26228 в объеме 20 миллиардов рублей и ОФЗ 52002 в объеме 5,322 миллиарда рублей по номинальной стоимости.