МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ, Мария Воробьева. Резкий рост промпроизводства в РФ в июне – временное явление, поскольку причиной для него стали "американские горки" в обрабатывающих отраслях российской промышленности, а не какие-либо устойчивые тенденции, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Рост промпроизводства в РФ в июне в годовом выражении ускорился до 3,3% с майских 0,9%, сообщил Росстат. Минэкономразвития объяснило столь резкое ускорение улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях. Темп роста обрабатывающей промышленности в июне составил 3,4% год к году после падения на 1% в годовом выражении в мае.

"В обрабатывающих отраслях с начала года идут "американские горки". Один месяц – хороший плюс, второй – ноль. По моему мнению, у промышленности нет какого-то серьезного драйвера. То, что 3,3% достигли – это все временное явление. И реально это не значит, что что-то у нас запустилось и работает. Не надо думать, что этот рост долгосрочный и связан с каким-то устойчивым фактором, который продолжит действовать и в следующие месяцы", — сказал агентству аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

ПОКА НЕ ВЫШЛИ НА ТРОПУ УСТОЙЧИВОСТИ

Динамика промпроизводства является очень волатильным показателем, отметила аналитик Нордеа-банка Татьяна Евдокимова.

"В одном месяце 1% роста, в другом – 3%. И такая волатильность продолжается давно. Поэтому цифра 3,3% не означает, что мы устойчиво вышли на такие темпы роста", — сказала она.

По ее мнению, довольно странным является рост в "обработке". "Потому что в этом месяце был негативный календарный эффект – меньшее количество рабочих дней в июне этого года по сравнению с июнем прошлого года. И, как правило, когда у нас негативный календарный эффект, то обработка демонстрирует плохую динамику", — отметила аналитик.

Мурашов пояснил, что большую долю в обрабатывающей промышленности составляет нефтехимия: бензин, дизтопливо, керосин и другие фракции, выработанные из нефти, дают большой вклад. И позитива динамике дал рост выработки прямогонного бензина, а также замедление падения производства дизтоплива, хорошая динамика в металлургии.

Но позитив, например, по прямогонному бензину может быть связан с разовыми технологическими процессами. "Сегодня произвели больше, завтра — меньше. Ну, такая волатильная вещь. Есть сезонность, есть смещение сезонности – там, ремонт НПЗ закончился, они стали больше по сравнению с прошлым годом давать. Если усреднить по году, то рост будет порядка 1% в физических объемах производства бензина. При этом этот 1% будет не равномерно распределен по году, а, например, в феврале плюс 5%, а в марте 0%, потом опять 5%, где-то минус", — пояснил он.

ВЛИЯНИЕ НА ВВП

Рост промпроизводства дает лишь долю порядка 20% в росте российской экономики, отмечают эксперты. Поэтому сильного влияния показателей июня на ВВП РФ ожидать не стоит.

По словам Евдокимовой, промышленность не является определяющим фактором в показателе ВВП РФ. "Наш прогноз по ВВП — 1,3% роста на текущий год. Но с учетом того, что первый квартал был 0,5%, прогноз сейчас выглядит довольно оптимистичным. Чтобы наш прогноз про 1,3% сбылся, темпы роста в каждом квартале из оставшихся – второй, третий, четвертый — должны быть более 1,5%, что сейчас выглядит как довольно сложно достижимый показатель", — отметила она.

Мурашов добавил, что большую долю в ВВП дает оптовая торговля. "А она напрямую связана с промышленностью. Если промышленность падает, то падает и оптовая торговля, и розничная. То есть нечего продавать. Естественно всё друг с другом связано", — добавил он.