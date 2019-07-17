МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в июне сократилось на 0,9% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,253 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали незначительного снижения показателя по сравнению с первоначальным показателем мая в 1,269 миллиона — до 1,261 миллиона новостроек. Показатель мая был пересмотрен до 1,265 миллиона.

Число разрешений на строительство в США в июне снизилось до 1,22 миллиона — на 6,1% с пересмотренного значения мая. Аналитики ожидали этот показатель на уровне 1,3 миллиона. Показатель мая был пересмотрен до 1,299 миллиона с 1,294 миллиона разрешений.

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.