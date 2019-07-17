МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития опубликовало проект указа президента РФ о ликвидации за счет федерального бюджета перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В России действуют несколько видов перекрестного субсидирования, в частности промышленность доплачивает за более низкие тарифы для населения, а за снижение цены электроэнергии для Дальнего Востока доплачивают потребители остальной части страны. Оценка объемов перекрестного субсидирования колеблется у различных ведомств. В 2018 году ФАС его оценивала в 220 миллиардов рублей, Минэнерго — в 390 миллиардов рублей.

"Правительству Российской Федерации: до 1 октября 2019 года утвердить нормативные правовые акты, обеспечивающие ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике за счет средств федерального бюджета", — говорится в тексте проекта указа.

Предлагается учесть в бюджете на 2020-2021 годы субсидирование тарифов на электроэнергию для населения, для потребителей Дальнего Востока, Калининградской области и других регионов с особенностями работы энергорынков. Кроме того, предлагается субсидировать строительство мусоросжигающих ТЭС и электростанций, которые построят для обкатки российских газовых турбин большой мощности. Ранее предполагалось, что нагрузка по этим двум проектам ляжет преимущественно на крупную промышленность.

Также в проекте предлагается принять меры по росту эффективности работы электросетей, в том числе оптимизировать их инвестпрограммы исходя из роста тарифов не более 2,5% ежегодно.