МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России с 9 по 15 июля замедлилась до нуля с 0,1% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,7%, сообщил Росстат.

Инфляция в России со 2 по 8 июля замедлилась до 0,1%. На неделе с 25 июня по 1 июля она ускорилась до 0,2%. До этого инфляция три недели подряд сохранялась на нулевом уровне, а перед этим семь недель подряд держалась на уровне 0,1%.

"За период с 9 по 15 июля 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%. С начала июля он составил 100,2%, с начала года – 102,7% (для сравнения, в июле 2018 года: в целом за месяц – 100,3%, с начала года – 102,4%)", — сказано в релизе.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1,1%, на подсолнечное масло – на 0,3%, гречневую крупу и карамель – на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,4%, в том числе на белокочанную капусту – 5,2%, огурцы – 3%, картофель – 2,9%, лук – 2,6%, морковь – 2%.

За этот же период помидоры стали дороже на 2%, яблоки – на 1,2%, пшено – на 0,5%, мясо курицы – на 0,4%, мороженая рыба, сливочное масло и рис – на 0,2%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизтопливо – практически не изменились.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в июне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.