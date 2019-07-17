МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом, следует из документа Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, во втором квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 0,2%, в первом полугодии 2019 года по сравнению с первым полугодием 2018 года снизились на 1,3%", — говорится в документе.

Кроме того, Росстат несколько ухудшил оценку по динамике реальных располагаемых доходов россиян в первом квартале текущего года — теперь вместо снижения на 2,3% показатель снижен на 2,5%.

Росстат в марте объявил о том, что приостанавливает публикацию ежемесячных данных о денежных доходах и будет публиковать эти сведения ежеквартально.

По его данным, реальные зарплаты в России в июне выросли на 2,3% в годовом выражении, в первом полугодии на 1,8%.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2019 года, по оценке, составила 49,84 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,1%, в первом полугодии 2019 года — на 7%", — говорится в документе.

При этом реальные зарплаты, по предварительной оценке, в июне выросли на 2,3% в годовом выражении после роста на 1,6% в мае (Росстат пересмотрел оценку с прежних 2,3%). "Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за отчетный период", — указывает в докладе Росстат.

Как следует из материалов статистического ведомства, по сравнению с маем рост реальных зарплат составил 4%.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,1%.