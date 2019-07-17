ГОРКИ, 17 июл — ПРАЙМ. Выдача бумажных паспортов в России должна завершиться в 2022 году, заявил вице-премьер Максим Акимов.

"По мере увеличения с 1,1 тысячи до 3 тысяч пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершим выдачу, подчеркиваю, выдачу паспортов старого образца", — заявил Акимов журналистам.

Он заверил, что те, кто не захочет менять бумажные паспорта, в том числе в силу своих убеждений, могут продолжить использовать их без лишних проблем и обязательств.

Выдачу электронных паспортов в России начнут с июля 2020 года, пилотным городом станет Москва, заявил Акимов.

"Мы начнём эту работу по поручению председателя правительства в июле следующего года. Мы, что было подтверждено на совещании, технически к этому готовы", — заявил Акимов журналистам.

Он также сообщил, что иностранные компоненты не будут задействованы "ни с точки зрения криптоалгоритма, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа".

"Мы начнём эту работу, как сегодня мы договорились, в некой пилотной зоне, в пилотном режиме на территории города Москвы", — сказал вице-премьер.