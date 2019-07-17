МИНСК, 17 июл — ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в первом полугодии текущего года вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Национальный статистический комитет республики (Белстат).

ВВП Белоруссии в январе-мае 2019 года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В декабре президент республики Александр Лукашенко подписал указ, которым предусмотрен рост ВВП страны в 2019 году на 4%.

"Объем ВВП в текущих ценах составил 60,3 миллиарда (белорусских — ред.) рублей (около 29,7 миллиарда долларов), или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню первого полугодия 2018 года", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.