МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Ситуация с реальными располагаемыми доходами населения начала улучшаться, но экономика РФ пока не создает достаточного количества высокооплачиваемых рабочих мест, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По данным Росстата, опубликованным в среду, реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в РФ в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом.

"Тенденция с доходами в целом улучшается — спад уже замедлился. По прогнозам к концу года мы ожидаем положительную динамику реальных денежных доходов населения, будем наблюдать рост, но не более 1%", — считает завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Однако, по мнению директора института "Центр развития" ВШЭ Натальи Акиндиновой, говорить о том, что ситуация с доходами населения налаживается пока преждевременно.

"Наладится она тогда, когда будет устойчивый рост доходов населения. Пока это падение, неважно, на сколько — на 0,2%, или 2,5%. Тенденция к снижению реальных располагаемых доходов не изменилась, и это не удивительно, потому что происходит общее замедление экономического роста, и предпосылок для возврата к росту доходов нет", — сказала Акиндинова.

Реальные располагаемые доходы россиян снижались в течение четырех лет подряд, начиная с 2014 года, по итогам прошлого года был зафиксирован незначительный рост показателя — на 0,1%.

ЧТО МЕШАЕТ РОСТУ

В своем комментарии Росстат указал на то, что снижение реальных располагаемых доходов в РФ в первом полугодии обусловлено несколькими факторами, среди которых инфляция и рост обязательных выплат, в первую очередь платежей по кредитам.

С этим утверждением согласна Егорова из РЭУ имени Плеханова. "Самый значительный минус в доходах — это огромный рост процентов по кредитам. Население очень закредитовано и это сказывается на расчетах Росстата. Это и объясняет разнонаправленные тренды зарплаты и реальных доходов. Стоит также отметить, что оплата труда — это всего лишь около 45% от всех доходов населения", — говорит она. По данным Росстата, реальные зарплаты в первом полугодии 2019 года выросли на 1,8%.

При этом, по мнению Акиндиновой, дело не только в кредитах. Она отметила, что в последнее время в России была отмечена тенденция к тому, что численность занятых в официальном секторе (с белой зарплатой) снижалась, а численность занятых у физлиц, у индивидуальных предпринимателей, занятость вне организаций, наоборот росла. "Доходы существенного количества граждан снижаются, то есть у нас экономика по-прежнему не создает хорошие рабочие места, где люди могут получать хорошую зарплату. Это одно из проявлений стагнации экономики", — полагает она.

С тем, что рост зарплат в официальном секторе компенсируется снижением ненаблюдаемых доходов, согласна и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Она также добавила, что важный вклад в улучшение динамики реальных доходов во втором квартале внесло замедление годовых темпов инфляции.

ОКОЛО НОЛЯ

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные располагаемые доходы вырастут на 1%. Большинство экспертов ставит под сомнение этот прогноз.

"Мы делали свой прогноз в начале года, еще до выхода всех данных, у нас не получалось никакого роста в 2019 году. Ноль — в лучшем случае. Рост на 1% не гарантирован совершенно", — сказала Акиндинова.

Маловероятным называет прогноз Минэкономразвития и директор аналитического департамента "Локо-Инвеста" Кирилл Тремасов. "Достижение прогноза Минэка практически исключено. Скорее всего, у нас шестой год подряд (с паузой в прошлом году) будет зафиксировано снижение реальных располагаемых доходов населения", — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Орловой, по итогам года динамика реальных располагаемых доходов россиян будет нулевой.