МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США отмечает, что экономическая активность в стране продолжила расти умеренными темпами в мае-июле, при этом прогноз на ближайшие месяцы позитивный вопреки опасениям по торговле, говорится в "Бежевой книге" (Beige Book) — сводке комментариев ФРС США об экономическом положении в стране.

"Экономическая активность продолжила подниматься умеренными темпами с середины мая по начало июля… Прогноз в целом был позитивным на ближайшие месяцы с ожиданием продолжения умеренного роста, несмотря на распространенные опасения по поводу возможного негативного влияния торговой неопределенности", — говорится в документе.

В большинстве округов рост розничных продаж и продаж жилья был незначительным, говорится в документе. При этом продажи автомобилей и жилое строительство остались на прежнем уровне. Не изменились в целом и показатели по промышленности, но несколько округов отметили некоторый рост.

Регулятор сообщает об умеренном увеличении занятости, хотя и немного более слабом по сравнению с прошлым периодом. В документе отмечается и продолжающаяся нехватка рабочих во многих сферах, особенно в строительстве, информационных технологиях и здравоохранении. Несколько снизилось сельскохозяйственное производство из-за аномальных дождей в некоторых районах, сократилась также добыча нефти и газа.

"В основном округа столкнулись с ростом производственных затрат, что связано с повышением пошлин и стоимости рабочей силы. Однако способность компаний переносить рост затрат на конечную стоимость была сдержана более сильной конкуренцией", — отмечается в документе. Снижение поставок поддержало цены на некоторые сельскохозяйственные товары, но в целом темпы инфляции были стабильными либо отмечалось замедление по сравнению с прошлым периодом.