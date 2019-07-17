МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Правительство и Госдума предлагают отменить льготы по НДС для продуктов с пальмовым маслом, повысив налог до 20%, сообщила советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова.

"В ходе совещания с главой правительства Дмитрием Медведевым, как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, вышли на согласованное решение — инициировать законопроект о лишении пальмового масла льготы по налогу НДС. Сегодня налог составляет 10%, законопроектом будет осуществлен возврат налогообложения пальмового масла в обычный режим – 20%", — написала Кашеварова в своём телеграм-канале.