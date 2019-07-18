МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит поправки, которые создают правовые основания использовать средства ФНБ после достижения его ликвидной части 7% ВВП для предоставления государственных экспортных кредитов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Предлагаемая поправками возможность позволит предоставлять льготное кредитование покупателям российского несырьевого экспорта. Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщал, что например, речь может идти о кредитовании проектов по строительству энергетической инфраструктуры в разных странах или о поставках продукции машиностроения.

"Поправками к законопроекту предусматривается, в частности, создание правовых оснований для предоставления государственных экспортных кредитов за счёт средств Фонда национального благосостояния после достижения ликвидной частью фонда 7% ВВП", — говорится в сообщении.

При этом в целях снижения валютных рисков предлагается установить возможность привлечения регионами кредитов от иностранных банков в российской валюте. В настоящее время такие кредиты можно привлекать только в иностранной валюте.

Предлагается также продлить до 1 января 2025 года срок действия нормы о возможности превышения ограничений по госдолгу, установленных Бюджетным кодексом, муниципальными образованиями, на территории которых по решению президента или правительства РФ проводились международные спортивные соревнования.