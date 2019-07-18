МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит поправки к законопроекту о требованиях к составу заявки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на участие в закупках, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Законопроект устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые заказчики вправе потребовать в составе заявки от участвующих в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Поправками к законопроекту предусматриваются исчерпывающие требования к составу и содержанию заявок участников конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты МСП. Это позволит исключить практику обязательного истребования заказчиками у участников таких закупок избыточных документов, получение которых сопоставимо со сроком приема заявок и влечет невозможность участия в закупках", — говорится в сообщении.