МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Покупая авиабилеты на период новогодних праздников на Мальдивы в июле можно сэкономить до 61% от цены по сравнению с аналогичным приобретением в конце года, при том, что средняя выгода от такого летнего заказа по миру и стране составит 23%, сообщили РИА Новости в сервисе по поиску и бронированию билетов и отелей Skyscanner.

По данным сайта, авиабилеты на Новый год, купленные летом, обходятся значительно дешевле. Эксперты изучили статистику бронирований авиабилетов в 2018 году и сравнили стоимость новогодних перелетов из России в июле и в декабре.

"Существеннее всего можно сэкономить, планируя в июле Мальдивы (-61% от стоимости перелета в декабре), Грецию (-46%) и Молдавию (-39%). Оказалось, что покупка в июле в среднем выгоднее на 23%, а в августе – всего на 16%. При этом полеты по России можно бронировать и ближе к вылету: переплата за новогодние билеты в ноябре составит всего 3%", — прокомментировали ситуацию в компании.

По мнению аналитиков, в июле лучше всего покупать авиабилеты на Мальдивы, в Грецию, Молдавию, Израиль и Великобританию. Это позволит сэкономить от 32% до 61% от итоговой цены в декабре.

Самыми демократичными новогодними направлениями в июле 2018 года были Белоруссия (средняя цена 7,9 тысячи рублей за перелет туда-обратно), Армения (12,1 тысячи рублей) и Молдавия (13,1 тысячи рублей). При этом средняя цена новогоднего билета по России составляла 11,7 тысячи рублей.

Менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хованский заявил РИА Новости, что зимние каникулы – пиковый сезон для путешествий, поэтому поиск авиабилетов стоит начинать как можно раньше.

"Лучше всего планировать поездку уже сейчас, так как, по нашим данным, с сентября цены ощутимо растут и в ноябре-декабре достигают своего пика. При поиске сравнивайте предложения не только на даты начала и конца официальных выходных, но и на соседние числа. Три-четыре дня до или после праздников могут существенно повлиять на стоимость перелета. Чем гибче вы будете в планировании дат, тем больший выбор направлений в рамках вашего бюджета у вас будет", — считает он.