МОСКВА, 18 июл ПРАЙМ. ВВП России во втором квартале текущего года вырос на 0,8%, а в первом полугодии – на 0,7% в годовом выражении, слабая динамика свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности" за июль. Бессонные ночи. Мосбиржа хочет увеличить рабочий день

"По оценке Минэкономразвития России, во втором квартале 2019 года ВВП продолжил демонстрировать слабую динамику – 0,8% год к году (после 0,5% год к году в январе-марте)", — говорится в документе.

Рост ВВП РФ по итогам первого полугодия Минэкономразвития оценивает в 0,7% в годовом выражении.

"Как и в первом квартале 2019 года, основной положительный вклад в прирост ВВП в апреле–июне внесли промышленные виды деятельности — в общей сложности 0,8 процентного пункта, в то время как вклады других базовых отраслей — торговля, строительство, транспорт — были околонулевыми", — отмечается в докладе.

"В целом такая ситуация свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике", — заключают аналитики министерства.

Рост ВВП РФ в июне ускорился до 0,7% с 0,1% в мае.

"В июне темп роста ВВП, по оценке Минэкономразвития России, составил 0,7% год к году (после 0,1% год к году мае). Основнои? вклад в улучшение динамики ВВП в июне по сравнению с предшествующим месяцем внесло ускорение роста промышленного производства (до 3,3% год к году после 0,9% год к году в мае)", — говорится в документе.

Оценка Минэкономразвития по росту ВВП РФ в мае была ухудшена до 0,1% с 0,2%.

Инфляция

Годовая инфляция в РФ по состоянию на 15 июля снизилась до 4,5%, говорится в докладе. Банковский парадокс. Россияне копят деньги и кредитуются одновременно

Министерство в докладе отмечает резкое замедление инфляции. "По оценке Минэкономразвития России, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5% год к году по сравнению с мартовским пиком 5,3% год к году", — говорится в документе.

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ РОССИЯН

Реальные располагаемые доходы населения РФ без учета платежей по кредитам выросли бы во втором квартале 2019 года на 0,5% в годовом выражении.

По данным Росстата, опубликованным в среду, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом.

"Негативный вклад в динамику реальных располагаемых доходов в апреле–июне, как и в первом квартале, внес рост обязательных платежей, в первую очередь процентов, уплаченных по кредитам. Вклад данного компонента во втором квартале, по оценке Минэкономразвития России, составил минус 0,7 п.п. Рост реальных располагаемых доходов населения без учета процентов по кредитам в апреле–июне оценивается на уровне 0,5% год к году", — говорится в обзоре МЭР.