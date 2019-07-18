МОСКВА, 18 июл — Dow Jones. Предполагалось, что понижение процентных ставок даст второе дыхание рынку жилья, но пока мало что указывает на оживление этого сектора.

В основном благодаря смягчению денежно-кредитной политики ФРС в этом году ипотечные кредиты стали на редкость дешевыми. По данным Freddie Mac, на прошлой неделе средняя фиксированная ставка по кредиту на 30 лет составляла 3,75% против 4,73% годом ранее. Снижение уровня безработицы до минимума почти за 50 лет и улучшение финансового положения домохозяйств обещало сильно поддержать рынок жилья.

Тем не менее, не похоже, чтобы этот рынок нагрелся. Еще одно свидетельство этому поступило в среду, когда Министерство торговли сообщило, что в июне было начато строительство 1,25 млн единиц жилья при прогнозе 1,27 млн.

Домов на одну семью, данные по которым лучше отражают тенденции в строительстве, чем волатильные общие данные, в июне было заложено 847 000, то есть на 1% меньше, чем годом ранее. Число разрешений на строительство жилья, которое отражает перспективы рынка, также оказалось ниже прогноза. Последние данные по продажам жилья тоже были слабыми. В конце июня акции одной из крупнейших компаний жилищного строительства Lennar резко упали, после того как она опубликовала разочаровывающий прогноз новых заказов.

Воздействие снижения ставок по ипотечным кредитам на рынок жилья может быть нивелировано различными силами. Например, заявки на кредит требуют утверждения, а условия кредитования остаются более строгими, чем до финансового кризиса. Кроме того, американцы уже не считают инвестиции в жилье такими же целесообразными, как раньше.

Кроме того есть проблема доступности. Рост цен на жилье стал умеренным, но, по данным CoreLogic, в мае по сравнению с маем прошлого года они выросли на 3,6%, что превышает рост средней почасовой оплаты труда, составивший за тот же период 3,1%. Более того, налоговая реформа 2017 года существенно повысила стоимость владения жильем для многих покупателей, особенно в тех штатах, где налоги высоки.

Возможно, со временем снижение ставок начнет давать результат. Но на общем фоне низких ставок, сильного рынка труда и роста фондовых рынков, казалось бы, состояние рынок жилья должно было быть намного лучше, чем оно есть. Одно или два понижения ставок ФРС не сильно изменят ситуацию. Наверное, лучше уже не будет.

— Автор Justin Lahart; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ