МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. "Алроса" в первом полугодии 2019 года увеличила добычу алмазов на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 17,558 миллиона карат, следует из сообщения компании.

Продажи алмазов группы "Алроса" (не включая продажи бриллиантов) в первом полугодии составили 18,9 миллиона карат (минус 16% в годовом выражении). Запасы на конец июня составили 15,9 миллиона карат.

Во втором квартале добыча алмазов по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 24%, до 9,7 миллиона карат.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам 2018 года компания сократила добычу алмазов на 7%, до 36,7 миллиона карат.