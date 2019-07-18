МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Согласно данным Минэкономразвития, ВВП России во втором квартале 2019 года вырос на 0,8%, а в первом полугодии – на 0,7% в годовом выражении. Слабая динамика свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике, отмечают в министерстве. Основной положительный вклад в прирост ВВП в апреле–июне внесли промышленные виды деятельности — в общей сложности 0,8 процентного пункта, в то время как вклады других базовых отраслей — торговля, строительство, транспорт — были околонулевыми.

Статистика не кажется утешительной: представленные данные говорят о вялом росте экономики на фоне падающих реальных доходов россиян, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Даже прогнозного роста в 1,2%, скорее всего, по итогам года достичь не удастся, так как налоговая нагрузка на потребителя остается высокой, внешний спрос – слабым, инвестиционная активность внутри страны – недостаточной.

ВЯЛЫЙ ТЕМП

По Росстату темпы роста ВВП в первом полугодии могут оказаться несколько лучше цифр за первый квартал, когда рост составил лишь 0,5% год к году, по итогам полугодия рост может приблизиться к 1%, полагает главный аналитик Nordea Bank Татьяна Евдокимова. По ее словам, надежду на более высокие цифры дает несколько лучшая динамика промпроизводства во втором квартале, чем в первом. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в апреле-мае в среднем рос на 1,3% по сравнению с ростом на 0,9% в первом квартале.

По мнению аналитиков Росбанка, представленная статистика не показала значимого прогресса ни в потребительском секторе, ни в производственном, зафиксировав продолжение вялого роста экономики. Прирост реальных заработных плат в июне незначительно ускорился, до 2,3%, при этом реальные располагаемые доходы продолжили падение, провалившись на 1,3% по итогам первого полугодия.

"Такое снижение связано как с возросшей долговой нагрузкой на население, так и с сохранением инфляции на повышенном уровне", — отмечают они.

Сдержанная экономическая активность во втором квартале продолжает ограничивать рост потребительских цен, создавая прочный фундамент для Банка России продолжать снижение ключевой ставки уже на ближайшем заседании в июле, отмечают в Росбанке.

Есть впечатление, что худшие месяцы 2019 года пройдены — инфляция замедляется благодаря плодоовощной дефляции, что дает возможность ЦБ снижать ставку, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. К тому же, с сентября планируется повысить денежное довольствие военнослужащих, вероятно и финансирование инвестиционных проектов несколько увеличится, что также является благоприятными факторами для экономики.

БУДЕТ ЛИ ЗАЯВЛЕННЫЙ РОСТ

По прогнозу МЭР, рост ВВП по итогам 2019 года составит 1,2%.

В свою очередь Орлова ожидает роста экономики на 0,6% по итогам первого полугодия и 0,8% — по 2019 году. По итогам первого квартала 2019 года оценка ВВП Росстатом (0,5%) оказалась ниже оценки Минэкономразвития (0,8%), такое может повториться и во втором квартале.

"Не ожидаю значительного ускорения экономики по причине того, что внешний спрос (экспорт) может остаться слабым, и замедление темпов роста розничного кредитования будет сдерживать рост потребления и компенсировать некоторое улучшение динамики доходов", — поясняет экономист.

Для выхода на прогнозные темпы роста в 1,2% после провального первого квартала во II-IV кварталах экономика должна расти темпом около 1,5%, что все еще возможно в случае перехода к более активной реализации национальных проектов и расходованию на них бюджетных средств, считает Евдокимова. За первое полугодие расходы федерального бюджета выросли лишь на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как доходы увеличились на 11%.

В целом рост экономики остается весьма слабым под воздействием возросшей налоговой нагрузки на потребителя, которая пока не компенсируется более высокой инвестиционной активностью в рамках национальных проектов, заключает она.