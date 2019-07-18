МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Как стало известно, правительство и Госдума предлагают отменить льготы по НДС для продуктов с пальмовым маслом, повысив налог с 10% до стандартной ставки 20%. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в четверг.

По словам ее спикера — Вячеслава Володина, решение было принято после обсуждения неоднократных обращений граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью.

Льготная ставка НДС на пальмовое масло была введена в 2004 году. В том числе, благодаря этой льготе производители все шире используют его в производстве пищевых продуктов. Импорт пальмового масла растет – по данным Росстата, только за первые четыре месяца этого года он вырос почти на 8% в натуральном выражении. За 2018 год рост составил 18,9%.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

Вряд ли отмена налоговых льгот на пальмовое масло, если она случится, существенно повлияет на цену продуктов, полагает управляющий партнер агентства Agro & Food Communication Илья Березнюк.

"С одной стороны, традиционно при росте НДС производители закладывают его в рост цен. С другой – ситуация на рынке пальмового масла сейчас складывается так, что оно дешевеет. Лидеры рынка – Индонезия и Малайзия, на чью долю приходится около 90% экспорта, столкнулись с затовариванием. У них сохранились значительные запасы с прошлого года, а производство не снижается. Кроме того, возможны ограничения со стороны Евросоюза на ввоз продукции. В этой ситуации они могут дисконтировать, чтобы не потерять рынок", — отметил он.

С другой стороны, доля пальмового масла в готовой продукции – будь то кондитерские, молочные продукты, полуфабрикаты – не так уж велика. Бесспорно, оно снижает себестоимость и увеличивает срок хранения – иначе его бы не использовали, но, к примеру, в той же кондитерской продукции около 300 других ингредиентов, которые также влияют на цену, рассказал эксперт. Всегда можно на чем-то сэкономить при желании компенсировать налоги, тем более, в пересчете на цену готовой продукции они точно не являются существенными.

В свою очередь, гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов считает, что рост НДС, безусловно, окажет влияние на себестоимость производства молокосодержащих продуктов с заменителями молочных жиров (например, так называемых сырных продуктов, спредов).

С другой стороны, отмена льготного налогового режима для пальмового масла не окажет существенного влияния на молочный рынок в целом, подчеркнул он.

"Молочная отрасль не является важнейшим потребителем растительных жиров. Доля использования пальмового масла молочным сектором составляет лишь 10-12% от общего объема этого сырья", — уточнил эксперт.

Что касается рынка детского питания и заменителей грудного молока, то в производстве таких товаров пальмовое масло либо не используется совсем, либо импортируется в составе других компонентов. Таким образом, изменение налогового режима не окажет на эту отрасль существенного влияния, отметил он.

БУДУЩЕЕ "ПЛАСТМАССОВОГО" СЫРА

Однако продуктов, на этикетке которых не указан их истинный состав, меньше не станет, уверены эксперты.

"Недобросовестные производители как не писали правду на этикетке, так и не будут, а добросовестные так и так пишут. Позитивом можно счесть то, что бюджет получит больше денег, а с точки зрения потребителя все останется, как раньше", — рассуждает Березнюк.

Власти пытаются бороться с фальсификатами другими методами. Так, с 1 июля российские магазины обязаны размещать натуральную молочную продукцию отдельно от той, где содержатся растительные жиры. Кроме того, ужесточились требования к маркировке продукции.

Эти и подобные меры вкупе с растущим трендом на потребление молочной продукции без заменителя молочных жиров способствовали переориентации спроса с сырных продуктов на традиционные сыры, указал Белов. В результате, в 2018 году спрос на сырные продукты упал на 10,3% (с 306,3 млн до 274,7 млн тонн), на сыры – вырос на 10,1% (с 632,6 млн до 696,5 млн тонн).

Схожая тенденция отмечается и в отношении молочных жиров. Спрос на маргарины и спреды снизился более значительно, чем на сливочное масло: —10,0% против —1,9%. Отмена льготного НДС будет способствовать сохранению такой тенденции, полагает эксперт. Главное, чтобы покупатель имел возможность отличить настоящий сыр от "пластмассового".