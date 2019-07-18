ПАРИЖ, 18 июл — ПРАЙМ. Министры финансов стран G7 высказали серьезную озабоченность в связи с криптовалютой Libra, создаваемой Facebook и еще десятками компаний, заявил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции по итогам прошедшего саммита.

Во Франции, как в стране, председательствующей в этом году в G7, 17-18 июля проходила встреча министров финансов стран-членов.

"У нас была длинная дискуссия по вопросу цифровых валют и, в частности, по сделанному недавно компанией Faceebok заявлению о Libra. Все члены G7 выразили глубокую озабоченность в связи с этим проектом Libra", — заявил Ле Мэр.

Он отметил, что все признают полезность инноваций в финансовой сфере. "Однако вместе с тем такие проекты как Libra представляют большие сложности — как технические, так и политические. Технические сложности заключаются в том, что есть правила в финансовой области… которые должны соблюдаться всеми. Это правила по борьбе с отмыванием денег, правила по борьбе с финансированием терроризма, правила по защите персональных данных… Эти правила должны соблюдаться всеми финансовыми проектами, но сегодня это не случай проекта Libra, который не представил положений о соблюдении этих правил", — подчеркнул французский министр.

"Политическая проблема – мы не можем согласиться с тем, что частная компания создает свою собственную валюту без какого-либо демократического контроля", — продолжил он.

Libra — криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдет в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнется тестирование. Предполагается, что криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства. Согласно White Paper проекта, Libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) — криптовалюту, которая привязана к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров.