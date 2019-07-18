МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 июля, увеличилось на 8 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Индикатор совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. Показатель прошлой недели был пересмотрен с 209 тысяч до 208 тысяч заявок.