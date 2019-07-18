МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Средняя заработная плата в России в апреле составила 47,657 тысячи рублей, при этом медианное значение, которое используется при большой разнице между наименьшими и наибольшими значениями, за этот же месяц составило 34,335 тысячи рублей, говорится в отчете Росстата.

Медианное значение в подсчете заработных плат используется в статистике при высоком неравенстве заработков, когда половина работников получает больше, а половина — меньше.

При этом, по данным Росстата, размеры средней заработной платы 10% наиболее оплачиваемых и 10% наименее оплачиваемых работников отличаются в 13 раз — 157,2 тысячи рублей и 12,088 тысячи рублей соответственно.

Средняя зарплата в государственных и муниципальных учреждениях России в апреле составляла 39,640 тысячи рублей, а в негосударственных — 56,477 тысячи рублей.

В то же время, больше половины работающих россиян — 54,4% могли позволить себе в апреле больше двух фиксированных наборов потребительских товаров и услуг, а 11,6% — только один. В апреле такой набор оценивался Росстатом в 15,956 тысячи рублей.